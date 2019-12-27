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Giriş Tarihi : 27-12-2019 13:32

Jandarmadan özel çocuklara özel trafik eğitimi  

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Abdullah Hakan Tangülü Özel Eğitim Merkezini ziyaret etti.

Jandarmadan özel çocuklara özel trafik eğitimi  

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından özel eğitim alan çocuklara eğitim verildi.  Ziyarette jandarma personeli özel çocuklara  "Trafik Dedektifleri" projesi kapsamında eğitim verdi.Bilinçli nesiller yetiştirmek için başlatılan proje kapsamında trafik eğitimi, trafik işaret levhaları,emniyet kemerinin önemi,trafikte hareket tarzı, servis araçlarına inme ve  binme gibi çeşitli 9 ana konu da uygulamalı olarak anlatıldı.Jandarma ekipleri tarafından çeşitli etkinliklerde düzenlenen okulda, çocuklar için özel hazırlanan pasta kesildi.

ETİKETLER: elazığ jandarma jandarma eğitim
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