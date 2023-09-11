Jandarmadan okul servisi denetimi

Malatya İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik ekipleri ve asayiş ekipleri, 2023-2024 eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla okul çevreleri ile öğrenci servislerinde denetimlere başladı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik ekipleri ve asayiş ekipleri, 2023-2024 eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla okul çevreleri ile öğrenci servislerinde denetimlere başladı.Malatya İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik ile asayiş ekipleri, sorumluluk alanları içinde yer alan bölgelerde okul çevre güvenliği ile öğrenci servisi denetimlerine başladı.Ekipler öğrencilerin güvenli bir şekilde yolculuk yapabilmesi için okul servis araçlarında alınan tedbirleri kontrol ederken, okul çevrelerinde güvenliği etkileyecek olumsuzluklarla ilgilide denetimler de yaptı. Sürücülere güvenli servis kullanım kartı, öğrencilere ise bilgilendirici el broşürlerinin dağıtıldığı denetimlerin aralıksız süreceği belirtildi.