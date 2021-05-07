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Giriş Tarihi : 07-05-2021 11:29   Güncelleme : 07-05-2021 11:29

Jandarmadan öğrencilere online trafik eğitimi 

Elazığ’da jandarma ekipleri, EBA üzerinden öğrencilere trafik eğitimi verdi.  

Jandarmadan öğrencilere online trafik eğitimi 

İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma trafik ekipleri, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında Koranavirüs nedeniyle öğrencilere EBA üzerinden  trafik eğitimi verdi. Uzaktan eğitimde 130 veli, 85 öğretmen ve  bin 200 öğrenciye,  emniyet kemerinin önemi, genel trafik kuralları, trafik işaret levhaları, trafikte görme görülme gibi bir çok konuda bilgiler verildiği aktarıldı. Verilen bilgileri  dikkatlice dinleyen öğrencilerin, sorularını da cevaplayan ekipler,  eğitimlerin belirli periyotlarda devam edeceğini aktardı.

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