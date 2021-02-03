İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birimler tarafından Kovancılar ilçesinde 2 okulda ihtiyaç sahibi öğrenciler belirlendi. Bunun üzerine belirlenen 51 öğrenci için bot alındı. Alınan botlar 51 öğrenciye ulaştırılmak üzere her iki okulun idarecilerine teslim edildi. Okul Aile Birliği ve idarecileri jandarma ekiplerine duyarlı davranışları nedeniyle teşekkür etti.
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Giriş Tarihi : 03-02-2021 13:21 Güncelleme : 03-02-2021 13:21
Jandarmadan öğrencilere hediye
Elazığ’da jandarma ekipleri tarafından 51 öğrenciye bot alınarak hediye edildi.