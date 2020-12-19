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Jandarmadan öğrencilere EBA üzerinden eğitim

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Jandarmadan öğrencilere EBA üzerinden eğitim

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından öğrencilere EBA üzerinden trafikle ilgili eğitim verilirken, bazı öğrencilerde evlerinde ziyaret edilip kitap hediye edildi.