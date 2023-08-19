Jandarmadan motosiklet sürücülerine seminer

Elazığ’da jandarma ekipleri tarafından motosiklet sürücülerine seminer verildi.

Elazığ’da jandarma ekipleri tarafından motosiklet sürücülerine seminer verildi.İl Jandarma Komutanlığı, bilgilendirici faaliyetlerini sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler, Ağın’da düzenlenen MotoFest alanına stant kurdu. Seminerde motosiklet sürücüleri bilgilendirilirken bir yandan da seminer verildi. Festival sonuna kadar bilgilendirme ve seminer faaliyetlerinin süreceği bildirildi.