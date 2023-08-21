Jandarma’dan KADES bilgilendirmesi

Elazığ’da jandarma ekipleri 5 bin 527 vatandaşa Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verdi.

Elazığ’da jandarma ekipleri 5 bin 527 vatandaşa Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verdi.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ağın içesinde düzenlenen festivalde 5 bin 527 vatandaşı ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele’ ve KADES hakkında bilgilendirdi. Vatandaşlara şiddetin tanımı ve çeşitleri, doğurduğu sonuçlar, çocuklar üzerindeki etkileri ve 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hakkında bilgiler verilerek broşürler dağıtıldı.Şiddet veya şiddet tehdidinin önlenmesi amacıyla jndarmanın 7/24 görevde olduğu aktarıldı.