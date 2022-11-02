Jandarmadan kaçamadı

Elazığ’da jandarma tarafından yapılan çalışmada, kasten yaralama olayının şüphelisi yakalandı.

Ayrıca gözaltına alınan şüphelinin üzerinde, 44 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Kovancılar ilçesinde meydana gelen olayda O.Ş.’yi ateşli silah ile yaralayan şüpheli Ö. A.’nın ilçeye geleceği bilgisine ulaşıldı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından şüphelinin yakalanabilmesi amacıyla operasyon planlandı. Şüpheli jandarma ekiplerince takibe alındı ve ilçeye giriş yaptığı esnada yakalandı. Ekiplerce şüphelinin üst aramasında 44 gram eroin maddesi ele geçirildi. Jandarma ekiplerince şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

