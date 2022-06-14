Jandarma'dan coşkulu kutlama

Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıldönümü Elazığ’da coşkuyla kutlandı.

Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıldönümü çerçevesinde Elazığ’da bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. İlk olarak İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, valilik önündeki Atatürk heykeline çelenk bıraktı. Ardından Nurettin Ardınçoğlu Kültür Merkezi'ndeki programa geçildi. Burada saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Jandarma Genel Komutanlığının tarihçesinin ve şiirlerin okunmasıyla devam etti. Ardından Elazığ Belediyesi Mehteran Takımı'nın gösterisi sunuldu. Daha sonra Serhatlar Jandarma Komando Tabur Komutanlığı tarafından zeybek, öğrenciler tarafından halk oyunu oynadı. Son olarak ise komandolar tarafından hep bir ağızdan Komando Marşı okundu. Program; resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında derece giren öğrencilere hediyelerin verilmesi ile sona erdi.

Bugün Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 183. yıldönümünü kutlamanın heyecanı içerisinde olduklarını belirten İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, “Başarılarla dolu 183 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı, kuruluşundan bugüne kadar yüce milletimizin engin sevgi ve güvenine mazhar olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğünün korunması milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzeni sağlamak üzerindeki hizmetleri ile ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır” dedi.

Programa, Vali Dr. Ömer Toraman, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, 8. Kolordu Komutan Vekili Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, FÜ Rektörü Fahrettin Göktaş, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve davetliler katıldı.