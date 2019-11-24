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Giriş Tarihi : 24-11-2019 22:38

Jandarmadan çocuklara trafik eğitimi   

Elazığ'da jandarma ekipleri anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verdi.

Jandarmadan çocuklara trafik eğitimi   

İl Jandarma Komutanlığına bağlı  ekipler, Sivrice ilçesi  Hazar Gölü'nde kültür ve doğa gezisi yapan  Anaokulu öğrencileri, öğretmenleri ve velilerine "Trafik Dedektifleri Projesi’ kapsamında eğitim verdi. Etkinlikte  dikkat edilmesi  gereken trafik kuralları,  uygulamalı olarak ekipler tarafından gösterildi.Eğitime katılan öğrencilere çeşitli hediyeler veren jandarma personeli , öğretmenlerin de 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

ETİKETLER: elazığ jandarma jandarma eğitim
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