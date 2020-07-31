Jandarmadan bayramda şeker ve kolonyalı uygulama 

Elazığ’da bayramda da mesai yapan jandarma ekipleri, sürücülere şeker ve kolonya ikram ederken, çocuklara da oyuncak hediye etti.

Bayramda da vatandaşların güvenli yolculuk yapması için mesai yapan Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, şehrin giriş ve çıkışlarında trafik uygulamasını sürdürdü. Jandarma ekipleri uygulamada hız, emniyet kemeri, maske ve trafik tedbirlerine uyulup uyulmadığını kontrol ederek, sürücü ve yolcuları uyardı. Sürücülere şeker ve kolonya ikram eden ekipler, çocuklara da oyuncak hediye etti. Bunun yanı sıra her sürücüye bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Yapılan uygulamadan dolayı memnun olduklarını belirten sürücülerden Bülent Eroğlu, "Devlet olarak böyle bir hassasiyet çok güzel. Bayram seyahatinde ekiplerin bizi ikaz etmesi ve onun yanında tatlı bir sürpriz yaparak hem kolonya hem de şeker tutmaları da çok güzel. Jandarma ekiplerimizi tebrik ediyoruz. Hediyeden dolayı da kızım çok sevindi. Bu sayede jandarma ve polis ekiplerine olan sevgisi kat ve kat artmıştır” dedi.

Yol uygulaması yapan jandarma ekiplerinin bayramlarını kutladığını dile getiren Görkem Abbasoğlu, "Onlar bizim emniyetimiz için bayramda da mesai harcayarak ellerinden geleni yapıyor. Allah onları korusun, devletimiz için en kıymetli ve kutsal görevi yaptıkları için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Böyle sıkıntılı bir süreçte halka moral motivasyon açısından jandarma ekiplerinin yaptığını davranışın çok güzel olduğunu aktaran Alper Çetinkaya ise, "Bizde askerimizin ve polisimizin yanındayız. Buradan herkesin bayramını kutluyorum. Allah kazasız belasız bayramlar versin” ifadelerini kullandı.