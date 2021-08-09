Elazığ İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri tarafından traktörlere yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde rops demiri, kabin kullanımı ve römorklara reflektör takılması konusunda sürücülere bilgilendirme yapıldı. Aynı zamanda kazalara karşı alınacak tedbirler konusunda el broşürü dağıtıldı. Denetimlerden memnun olan sürücüler, jandarma ekiplerine teşekkür etti.
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Giriş Tarihi : 09-08-2021 09:38 Güncelleme : 09-08-2021 09:38
Jandarma traktör denetimi yaptı
Elazığ’da jandarma ekipleri, trafik kazalarının azaltılması amacıyla traktörlere yönelik denetim yaptı.