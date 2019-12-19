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Giriş Tarihi : 19-12-2019 11:04

Jandarma timlerinden operasyon!

12 yıl 10 ay hapis cezası bulunan zanlı yakalandı  

Jandarma timlerinden operasyon!

Elazığ'da Jandarma timlerinin yaptığı çalışma sonucu 4 farklı suçtan  toplam 12 yıl 10 ay hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.  

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi, aranma kaydı bulunan şahıslar üzerine çalışma yaptı. Ekipler, 4 ayrı suçtan toplam 12 yıl 10 ay hapis cezası bulunan H.M.T'nin peşine düştü. Zanlının peşine düşen timler kaldığı evi tespit ederek operasyon yaptı. Operasyonda şüpheli H.M.T. yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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