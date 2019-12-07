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Giriş Tarihi : 07-12-2019 23:35

Jandarma takibe sonra operasyon yaptı

Jandarmadan kaçamadılar.

Jandarma takibe sonra operasyon yaptı

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan planlı çalışmada 2 şüpheli yakalandı, 12 kilo 870 gram esrar ele geçirildi.  Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin istihbarat çalışmasında belirlenen 2 şüphelinin uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı belirlendi.Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüpheliler O.D. ve C.Y'yi takibe aldı.Jandarma ekipleri tarafından bir süre takip edilen 2 şüpheli Elazığ kırsalında düzenlenen operasyonla otomobil içinde yakalandı.Araçta yapılan aramada 12 kilo 870 gram esrar ile 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi.Jandarmaya götürülen 2 şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan ifadesinin alınıp adliyeye sevk edileceği bildirildi.

ETİKETLER: elazığ jandarma jandarma uyuşturucu operasyonu
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