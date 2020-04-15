Jandarma sürpriz doğum günü yaptı

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ’da da korona virüsle mücadele kapsamında her türlü tedbir alınırken, sosyal çalışmalar da aralıksız sürüyor.

Elazığ’da korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında babasının kronik hastalığı nedeniyle evden çıkamaması üzerine ağabey devreye girdi, jandarmayı arayarak, 4 yaşına giren hasta kardeşine doğum günü sürprizi yaptırdı. Küçük Eymen için yapılan doğum günü aileye de sürpriz oldu.

Bu kapsamda merkeze bağlı Hankendi köyü Bahçelievler Mahallesi'nde ikamet eden babası kronik kalp rahatsızlığı olan 12 yaşındaki Burkay Çakmak, 4 yaşına giren akciğer ve kan eksikliği rahatsızlığı bulunan kardeşi Eymen için, Valilik koordinesinde hizmet veren Vefa Sosyal Destek grubundaki jandarmayı aradı. Ağabey Çakmak, aradığı jandarmadan, kardeşi için doğum günü pastası alma imkanları olup olmadığını sordu. Bu isteği geri çevirmeyen İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler hemen harekete geçti, doğum günü pastası alarak hem aileye hemde küçük Eymen'e sürpriz yaptı.

"DOĞUM GÜNÜM İÇİN Mİ GELDİNİZ"

Jandarma araçlarını evinin penceresinde gören küçük Eymen, kapıya çıkarak jandarma personellerine, "Doğum günüm için mi geldiniz" diyerek mutluluğunu dile getirdi. Doğum günü için hazırlanan pastadaki mumları üfleyen Eymen'in neşeli anları içleri ısıttı. jandarma ekibi ayrıca küçük Eymen'e çeşitli hediyeler verdi.

"SÜRPRİZ OLDU, ÇOK MUTLU OLDUK"

Jandarmadan gelen sürprizden haberlerinin olmadığını belirten baba Vedat Çakmak, “Kronik hastalığım olduğu için virüsten dolayı dışarı çıkamıyorum. Oğlumun akciğer rahatsızlığı ve kan eksikliği olduğu için dışarı çıkarmıyoruz. Kronik hastalık bizi sıkıntıya sokuyor. Bunun üzerine ortanca çocuğum bizden habersiz jandarmayı aramış. Sağ olsun jandarma da çocuğumuza hediyesini, pastasını getirdi. Teşekkür ediyoruz. Bir sürpriz oldu, gerçekten çok mutlu olduk” dedi.

“SOKAĞA ÇIKAMADIĞIMIZ İÇİN JANDARMAYI ARADIM”

Babasının rahatsızlığından, kendisinin de yaşı tutmadığı için dışarı çıkamadığını dile getiren ağabey Burkay Çakmak ise, “Jandarmayı, babamın, kardeşimin ve bir de benim yaşım tutmadığı için aradım. Sağ olsun jandarma, kardeşime pasta ve hediye getirdi.Çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.