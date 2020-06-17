Asayiş
Giriş Tarihi : 17-06-2020 14:14   Güncelleme : 17-06-2020 14:14

Jandarma postacı kılığına girdi operasyon yaptı

İl jandarma Komutanlığı’na bağlı birimler, aranan şahıslar üzerine çalışma yaptı.

Jandarma postacı kılığına girdi operasyon yaptı

Elazığ’da jandarma ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 6 yıl 3 ay hapis cezası alan zanlıyı, saklandığı evde postacı kılığına girerek yakaladı.  

Edinilen bilgiye göre, Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yapılan araştırmada  FETÖ/PDY soruşturması kapsamında  örgüt üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası alan  eczacı şüpheli İ.K.'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde saklandığı evi tespit etti. Bunun üzerine ekipler, postacı kılığına girerek, zanlının evine operasyon düzenledi. Yakalanarak gözaltına altına alınan zanlı adliyeye sevk edildi. Adliyede yapılan işlemlerin ardından zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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