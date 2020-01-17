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Giriş Tarihi : 17-01-2020 14:28   Güncelleme : 17-01-2020 14:35

Jandarma öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu

Elazığ’da jandarma personeli, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

Jandarma öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, "Sizden Biriyiz" projesi kapsamında yarı yıl tatili nedeniyle özel eğitim alan çocukların yanı sıra ilk,orta ve lise eğitimi veren merkez ve ilçelerde okulları ziyaret etti. Öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen jandarma personeli, çocukların karne heyecanına da ortak oldu.Karne alan öğrencilere kitap hediye eden jandarma personeli, tatilde bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

ETİKETLER: elazığ jandarma jandarma eğitim
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