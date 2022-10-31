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Jandarma kaybolan hayvanları dron ile buldu

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Jandarma kaybolan hayvanları dron ile buldu

Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde ağıldan çıkarak kaybolan 230 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin hem karadan hem de dron ile havadan yaptığı geniş çaplı çalışma ile bulunarak sahibine teslim edildi.

Alacakaya’nın Sularbaşı Mahallesi’nde hayvancılık yapan Mahmet Atar, 230 adet küçükbaş hayvanını ağıldan çıkarmak istedi. Ağıla gittiğinde hayvanlarının olmadığını gören Atar, durumu hemen jandarma ekiplerine bildirdi. İl Jandarma Komutanlığı Alacakaya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaybolan 230 küçükbaş hayvanı bulmak için hemen harekete geçti. Hayvanların çalınmış olma ihtimali göz önüne alınarak jandarma ekipleri seferber oldu. Jandarma ekipleri hayvanların gidebileceği ormanlık arazide hem karadan hem de dron ile havadan arama çalışması başlattı. Dron ile bütün bölge havadan tarandı. 4 saat süren aramanın neticesinde kaybolan 230 küçükbaş hayvan, mahallenin 7 kilometre uzağında bulundu.

Geçim kaynağı olan hayvanlarına kavuşan Mahmet Atar, “Kaybolan hayvanlarımızı çok şükür jandarmamızın desteği ile bulduk. Bütün jandarmalarımıza teşekkür ediyorum” dedi.