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Giriş Tarihi : 02-12-2019 10:51

Jandarma hemen harekete geçti

Jandarma ticari araçları durdurup lastik kontrolleri yaptı.

Jandarma hemen harekete geçti

Ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasıyla birlikte Elazığ'da jandarma ekipleri de denetim yapmaya başlayıp, sürücüleri bilgilendirdi.  

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da dün itibariyle başlayan kış lastiği uygulaması nedeniyle İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler denetim gerçekleştirdi. Jandarma ekipleri özellikle şehirler arası yollardaki uygulama noktalarında ticari araçları durdurup lastik kontrolleri yaptı. Sürücülerin belgeleri ile takograflarını da  denetleyen ekipler, hazırlanan bilgilendirici video ve kamu spotu sunumlarını  izleterek uyarı da bulundu.

Öteyandan kış lastiği uygulaması kapsamında kış lastiği takmayan ve  diş derinliği standardın altında olanlara Karayolları Trafik Kanunu’nun 65/a bendi kapsamında 625 lira ceza işlem uygulandığı bildirildi.

ETİKETLER: elazığ jandarma elazığ kış lastiği uygulaması
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