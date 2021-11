Jandarma Harput’a 2 bin fidan dikti  

Elazığ’da İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, asayiş olaylarının dışında doğaya önem verdiklerini göstererek her yıl düzenli olarak fidan dikim yapmaya devam ediyor.

Elazığ’da İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, daha yeşil bir gelecek adına tarihi Harput Mahallesinde 2 bin fidanı toprakla buluşturdu.

Bu kapsamda son yıllarda 300 bine yakın fidan dikimi yapan jandarma ekipleri, tarihi Harput mahallesini daha yeşil bir görünüme kazandırmak adına 2 bin fidanı toprakla buluşturdu.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Harput mahallesinde fidan ekimi gerçekleştirdiklerini aktaran Harput Mahalle Muhtarı Zülküf Demirpolat, “Ekiplerimiz bugün binden fazla ağaç dikimi gerçekleştirdi ve halen daha devam ediyor. Harput yeşilleniyor ve güzelleşiyor. Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerimiz 2 milyondan fazla fidan dikimi gerçekleştirmişti. 2 bine yakın fidanı Harput bölgesine kazandırdığı için kendilerine teşekkür ediyoruz. Jandarma ekiplerimiz nerede yok ki, her türlü her zaman her yerde varlar. Bunun yanı sıra doğaya da çok büyük önem veriyorlar. Bunun yanı sıra bir tek fidan dikimi de gerçekleştirmiyorlar. Harput Mahallesinde av konusunda çok hassas davranıyor. Harput mahallesi malum dağ keçileriyle meşhur olan bir yerdir. Bu anlamda jandarma ekiplerimiz 7/24 drone, foto kapan ve devriyelerle burayı sıkı bir denetim altına almış durumda. Jandarma ekiplerimiz bu bölgeye toplamda 300 bin fidan dikti. Rutin olarak zaten her yıl bunu yapıyorlar” dedi.