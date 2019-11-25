18 ARALIK 2019 Çarşamba 16:13
Advert
Güncel
Giriş Tarihi : 25-11-2019 15:24

Jandarma ekipleri servisleri denetledi öğretmenleri ziyaret etti  

Elazığ'da jandarma ekipleri okulların açılmasıyla birlikte servisleri denetledi, öğretmenleri de ziyaret edip karanfil verdi.  

Jandarma ekipleri servisleri denetledi öğretmenleri ziyaret etti  

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, okulların açılmasıyla birlikte servis araçlarının karıştığı trafik kazalarının önlenmesi ve çocukların güvenli bir ortamda eğitim öğretimlerini sürdürebilmeleri amacıyla denetimlerine başladı. Ara tatilinin bitmesiyle birlikte uygulamaya başlan ekipler, sürücüleri bilgilendirip, eksiklikler konusunda uyarıda bulundu. Servis şoförlerine ve öğrencilere trafik eğitimi veren ekipler kent genelindeki uygulamalarda okullarda öğretmenleri de ziyaret etti. Ziyaret edilen öğretmenlere jandarma personelleri tarafından öğretmenler günü kapsamında karanfil ve çiçek verildi. Öğrenciler ise okullarına gelen jandarma personelleriyle birlikte asker selamı verdi. 

ETİKETLER: jandarma jandarma denetim
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
  •   Takım P O
  • 1 Sivasspor 33 15
  • 2 İstanbul Başakşehir 27 15
  • 3 Beşiktaş 27 15
  • 4 Trabzonspor 26 15
  • 5 Fenerbahçe 25 15
  • 6 Galatasaray 24 15
  • 7 Yeni Malatyaspor 23 15
  • 8 Alanyaspor 23 15
  • 9 Denizlispor 21 15
  • 10 Göztepe 20 15
  • 11 Gaziantep FK 20 15
  • 12 Gençlerbirliği 17 15
  • 13 Çaykur Rizespor 17 15
  • 14 Kasımpaşa 15 15
  • 15 Konyaspor 15 15
  • 16 Antalyaspor 13 15
  • 17 Kayserispor 10 15
  • 18 MKE Ankaragücü 10 15
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ARŞİV ARAMA