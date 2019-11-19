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Giriş Tarihi : 19-11-2019 10:08

Jandarma ekipleri 7/24 görevde  

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da 7/24 görev başında olan jandarma ekipleri, huzur ve güven veren uygulamalarının yanı sıra her türlü konuda vatandaşlara yardımcı oluyor.  

Jandarma ekipleri 7/24 görevde  

Elazığ'da  İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı  ekipler, aralıksız çalışmalarına devam ediyor. Rutin uygulamalarının yanı sıra karşılaştıkları durumlara da müdahale eden ekipler, vatandaşa güven veriyor. Geçtiğimiz günlerde kent merkezinde Çaydaçıra kavşağında bir çekicinin üzerinden düşen kamyon tekerleği, görev yeri değişikliği yapan jandarma ekipleri tarafından fark edildi. Konuya müdahale olan ekipler, kazaya sebebiyet verilmemesi amacıyla trafiği durdurup tekerleği emniyetli bir şekilde yol kenarına  aldı. Diyarbakır- Elazığ karayolunda  arızalanan bir araç gören bir devriye ekibi de aileye yardım edip, güvenli bir şekilde seyahat etmesi sağladı.

Öteyandan İçişleri Bakanlığının, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacı ile “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” sloganıyla Jandarma ekipleri devriye görevlerinde sürücülerle yayaları bilinçlendirmeye devam  ettiği bildirildi. 

Jandarma Trafik Timleri vatandaşlara güvenli traktör ve tarım araçları kullanımı konusunda  trafik eğitim semineri de verirken, çocuklarla da yakından ilgilendiği aktarıldı. 

ETİKETLER: jandarma jandarma trafik
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