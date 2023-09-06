Jandarma alıcı kılığına girdi, Elazığ’da Roma döneminden kalma kitap ele geçirildi

Elazığ’da alıcı kılığına giren jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda Roma döneminden kaldığı değerlendirilen kitap ele geçirildi.

Elazığ’da alıcı kılığına giren jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda Roma döneminden kaldığı değerlendirilen kitap ele geçirildi.Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölgede huzur ve güvenin sağlanması maksadıyla yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Ü.Ö. isimli şüpheli Roma döneminden kalma, tarihi niteliği olduğu değerlendirilen kitabı satmak için müşteri arayışında olduğu bilgisine ulaşıldı. Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce şüpheli takibe alındıktan sonra, ekipler alıcı kılığına girerek şüpheli ile irtibata geçti. Ekiplerce gerçekleştirilen operasyonda şüpheli yakalandı. Zanlı hakkında, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı istikâmetinde yasal işlem başlatıldı.