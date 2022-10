Jandarma alıcı kılığına girdi 325 tarihi eser ele geçirdi   

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada Roma ve Bizans dönemine ait 325 adet tarihi eser ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri ilinden gelen A.S. isimli şahsın elinde bulunan tarihi eser niteliğindeki sikkeleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışma yapan jandarma ekipleri, alıcı kılığına girerek S.A. ile irtibata geçti. Buluşma noktasına gelen A.S., N.D., G.Ç., Ş.D. ve A.Y. isimli şüpheliler ellerindeki sikke ve eserleri jandarma personeline satmak isterken suçüstü yapıldı. KOM İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İlçe Merkez Jandarma Komutanlığı iş birliğinde düzenlenen operasyonda yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı. Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 325 gümüş sikke ele geçirildi. Ele geçen tarihi eserler Elazığ Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.