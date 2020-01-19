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Giriş Tarihi : 19-01-2020 15:27

JAK Timi kayak merkezinde görevde  

Elazığ'da bulunan Hazar Baba Kayak Merkezi'nde sezonun açılmasıyla  Jandarma Arama Kurtarma Timi de görev almaya başladı.  

JAK Timi kayak merkezinde görevde  

Bölgenin gözde turizm mekanlarından olan Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bulunan kayak merkezi tatille birlikte yoğun ilgi görmeye başladı.İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler de  tatilcilerin can ve mal kayıplarının olmaması amacıyla trafik düzenlemesi yaparken devriye faaliyetlerinede başladı.Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığına bağlı JAK timleri de , kayak merkezinde hazır bir şekilde bekleyerek vatandaşların güvenliğini sağlıyor. Sezon  bitene kadar güvenlik önlemlerinin bölgede aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.

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