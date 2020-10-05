‘İzzetpaşa Camisi yıkılmayacak’

Elazığ Kuyumcular Esnaf Odası Başkanı Fikret Çakmakçı, 24 Ocak Elazığ’da meydana gelen depremde İzzetpaşa Camisi’nin sadece kubbe tarafında bir hasar aldığını söyledi.

Başkan Çakmakçı, İzzetpaşa Camisinin yıkılacağı haberlerine tepki göstererek; “1968 yılında inşaatı başlayan ve 1972 yılında da esnafın ve vatandaşın hizmetine sunulan bir çarşıdır.24 Ocak ilimizde meydana gelen depremde İzzetpaşa Camimiz kubbe tarafında bir hasar aldı. Bunu özellikle belirtiyorum kubbe tarafında bir hasar aldı. Hiç bir şekilde caminin başka bir yerinde hasar yok. İşyerlerimizde hiç bir şekilde hasar yok. Fakat gündeme öyle getirildi ki İzzetpaşa Camisi yıkılacak yerine yenisi yapılacak diye söylemler çıktı. Yerel gazetelerde öyle haberlerle karşılaştık ki, bu haberleri nerden aldılar bilmiyorum. Kime sordular; gittin Vakıflar Genel Müdürlüğüyle mi konuştun, gittin İzzetpaşa Vakfıyla mı konuştun, geldin Kuyumcular Odası başkanıyla mı konuştun sen bu bilgiyi nerden aldın caminin yıkılacağı haberlerini yapıyorsun. Tamam, Kubbe tarafı az hasarlı camimizin kubbesi güçlendirme yapılacak.

Şuanda İzzetpaşa Camisinin yakılmasıyla ilgili bir çalışma yok. Kuyumcular Çarşısındaki dükkanlarımız metrekare olarak yetersiz. Çünkü sektörümüz büyüdü. Müşterimiz çoğaldı. Bizim bir düğün alış verişinde 10 -15 kişi gelir bunları karşılayacak alanımız yok. En büyük sıkıntımız yer sıkıntımız. Yer arayışlarımız var. Geçmişte de oldu. Bir takım çalışmalarımız oldu ama hayata geçiremedik. Ama bu demek değildir ki gerçekleştirmeyeceğiz. Bu konuda çalışmalarımız var. Burayı devam ettirebiliriz ama ikinci bir kuyumcular pasajı olarak açılır. İzzetpaşa Kuyumcular Çarşısı 14-16 metre kare ile bize yetmiyor. Onun için yer çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah kısa bir süre sonra çalışmalarımızı bitiririz. Esnafımızın isteği bu yönde. Esnaflarımızda başkanım "bize bir yer bul söylemleri var. Girişimlerimiz var onların sonuçlarını bekliyoruz”dedi.