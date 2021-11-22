Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi tarafından, “Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi” kapsamında izlemeye değer türler ile ilgili çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmasında koruma altında olan Türk semenderinin yaşadıkları alanlar tespit edilerek izlemesi gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında yakalanan semenderler, tekrar doğal ortamlarına bırakıldı.
Güncel
Giriş Tarihi : 22-11-2021 13:06 Güncelleme : 22-11-2021 13:06
İzleme çalışması yapıldı
Nesli tükenmekte olduğu için koruma altında bulunan ve Anadolu benekli semenderi olarak bilinen Türk semenderinin Elazığ’da izleme çalışması gerçekleştirildi.