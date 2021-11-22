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İzleme çalışması yapıldı

Güncel

İzleme çalışması yapıldı

Nesli tükenmekte olduğu için koruma altında bulunan ve Anadolu benekli semenderi olarak bilinen Türk semenderinin Elazığ’da izleme çalışması gerçekleştirildi.