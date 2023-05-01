İzgi Ailesi’nin mutlu günü 

Haber Elazığ İmtiyaz Sahibi Cemil İzgi’nin Oğlu Yiğit İzgi için sünnet düğünü yapıldı.

Haber Elazığ İmtiyaz Sahibi Cemil İzgi’nin Oğlu Yiğit İzgi için sünnet düğünü yapıldı.Haber Elazığ İmtiyaz Sahibi Cemil İzgi’nin Oğlu Yiğit İzgi için Sünnet Düğünü düzenlendi.



Düğün Törenine İzgi Ailesi’nin aile yakınları yalnız bırakmazken, İlçe Belediye Başkanları, Siyasi Parti Temsilcileri, Oda, STK Temsilcileri Basın mensupları ve kalabalık bir davetli topluluğu katıldı.



Yiğit İzgi Anne ve babasıyla birlikte Salona Çayda Çıra ekibinin eşliğinde girdi.



Burcu ve Mehmet Erdoğan çifti Yiğit İzgi’nin kirvesi oldu. Düğün Töreni davetlilerin gece boyunca eğlencesi ile devam etti.