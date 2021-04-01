İyi Parti’nin Ankara çıkarması

Ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de oy oranını hızla yükselten ve halkın umudu olmaya devam eden iyi Parti, olası erken için hazırlıklar yapmak ve şehirlerin yaşadıkları sorunlara yönelik özel projeler hazırlama amacıyla teşkilatlarını Genel Merkeze davet ederek istişare toplantıları düzenliyor.

İYİ Parti Erzurum Milletvekili Muhammet Naci Cinisli ve Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu, geçtiğimiz günlerde Elazığ’a gelerek bir dizi ziyaret, toplantı ve halka buluşma programları gerçekleştirmiş ve hem halktan dinledikleri şikâyetlerle birlikte İl Başkanı Mevlüt Or’un hazırladığı Elazığ’ın sorunları ile ilgili dosyayı, Genel Merkez ve TBMM’ye taşıyacaklarını ifade etmişlerdi.

Bu gelişmenin ardından İYİ Parti Elazığ İl Teşkilatı, Genel Merkez’in organize ettiği istişare toplantısına katılmak üzere 45 kişilik bir heyet ile Ankara’ya gitti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in başkanlığında düzenlenecek iller bazlı istişare toplantısına katılmak üzere İYİ Parti Elazığ İl Başkanı Mevlüt Or ve beraberinde 45 kişilik bir heyette Ankara’ya gitmesi, hem teşkilatın şehrin sorunlarını Genel Merkeze taşımaları hem de olası bir erken seçime hazır olmak olarak yorumlandı.

İlimizde başarılı çalışmalarıyla göz dolduran, her gün büyüyen ve halkın ilgisine mazhar olan İyi Parti’yi daha iyi noktalara ulaştırmanın samimi gayretini gösteren İl Başkanı Mevlüt Or, İYİ Parti olarak Elazığ’da neler yapabileceklerini ve sorunları Genel Başkanlarına bizzat aktarmak üzere toplantıya katılacaklarını söyledi.

Yönetim olarak; il ve ilçe teşkilat başkanları olarak Genel Başkan Merak Akşener’e ziyarette bulunacaklarını, İyi Parti olarak Elazığ’ın sorunlarının neler olduğunu ve bunun çözümleri için neler yapabilecekleri konusunda Genel Başkan’a sunum yaptıklarını ifade eden Başkan Or, bu görüşmelerin ardından sahaya daha güçlü olarak çıkacaklarını ve hedeflerinin Elazığ’da en iyi sonucu almak olduğunu belirtti.

GÖRÜŞMELER OLDUKÇA VERİMLİ GEÇTİ

İyi Parti genel merkezi temasları ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İl Başkanı Mevlüt Or, görüşmelerin oldukça verimli geçtiğini ifade ederek şunları söyledi:

“Elazığ İl yönetimi, İlçe başkanları, Kadın Kolları ve Gençlik kolları ile birlikte Sn. Genel Başkanımız Meral Akşener hanımefendiyi ziyaret ettik. Tavsiye ve önerilerini dinledik. Bizlere göstermiş olduğu yakın ilgi ve alakaya sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.

TÜRKİYE İYİ OLACAK!

İyi Parti Genel Başkan Yardımcıları ile de görüşen İl Başkanı Mevlüt Or başkanlığındaki İyi Parti heyeti ilimize döndü.

İyi Parti İl Başkanı Mevlüt Or, bu konuda da şunları ifade söyledi. “İl yönetimimiz, İlçe Başkanlarımız, Kadın Kollarımız ve Gençlik Kollarımız ile birlikte, Genel Merkezimize bir ziyaret gerçekleştirdik. Milletvekillerimiz ve Genel Başkan Yardımcılarımız Sn. Metin Ergun, Ahmet Erozan, Genel Sekreterimiz Uğur Poyraz ile STK’lardan sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Burak Akburak'a samimi ve sıcak karşılamaları için teşekkür ederiz.”