İYİ Partiden STK'lara ziyaret

İyi Parti Elazığ teşkilatı esnaf odalarına ziyaret gerçekleştirdi.

İYİ Parti İl Başkanı Servet Gürgözeler Merkez İlçe Başkanı Aygün Akgül ve İl yönetim kurulu üyeleri ile birlikte ilimizin Sivil toplum kuruluşlarına bir dizi ziyaret gerçekleştirip hayırlı olsun dilek ve temennilerinde bulundular. Oda başkanları ile birlikte Elazığ'ın ve esnafların problemleri ve sorunları hakkında bilgi paylaşımında bulunan İYİ Parti İl başkanı Servet Gürgözeler yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ziyarette bulunduğumuz tüm oda başkanlarımıza bizlere gösterdikleri yakın ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ederiz.. Şehrimizin ve esnaflarımızın sorunlarını konuşup karşılıklı istişarelerde bulunduk. "Birlikte şehrimize nasıl katkı sunabiliriz"? konusunda elimizi taşın altına koyup en iyisini yapacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın" dedi.