Politika
Giriş Tarihi : 16-02-2022 13:46   Güncelleme : 16-02-2022 14:05

İYİ Partiden STK'lara ziyaret

İyi Parti Elazığ teşkilatı esnaf odalarına ziyaret gerçekleştirdi.

İYİ Partiden STK'lara ziyaret

İYİ Parti İl Başkanı Servet Gürgözeler  Merkez İlçe Başkanı Aygün Akgül ve İl yönetim kurulu üyeleri  ile birlikte  ilimizin Sivil toplum kuruluşlarına bir dizi ziyaret gerçekleştirip  hayırlı olsun dilek ve temennilerinde bulundular. Oda başkanları  ile  birlikte  Elazığ'ın  ve esnafların  problemleri ve sorunları  hakkında bilgi paylaşımında bulunan İYİ Parti İl   başkanı Servet Gürgözeler yaptığı açıklamada şunları söyledi:           
"Ziyarette bulunduğumuz tüm oda başkanlarımıza bizlere gösterdikleri yakın ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ederiz.. Şehrimizin ve esnaflarımızın sorunlarını konuşup  karşılıklı istişarelerde bulunduk. "Birlikte şehrimize nasıl  katkı sunabiliriz"? konusunda elimizi taşın altına koyup en iyisini yapacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın" dedi.

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