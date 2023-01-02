İyi Parti’den esnaf ziyareti

İYİ Parti İl Başkanı Servet Gürgözeler yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, Bankalar Caddesi ve Cumhuriyet Meydanında ki esnafların sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Gürgözeler yaptığı açıklamada; ‘’esnafın sıkıntılarının artarak devam ettiğini artık devamlı yükselen maliyetlerle esnafın mücadele edecek gücünün kalmadığını belirtti.’’ Gürgözeler; ‘’Yeni yıl İYİ Partimizin yılı olacak ve halkımız önüne gelecek sandıkla kararını bu ülkenin aydınlık yarınları için kullanacaktır. Biliyoruz ki bu gidişat yerini bizim iktidarımızda rahatlama sürecine bırakacak. Halkımızın, esnafımızın alım gücü düşmüş bu ekonomik istikrarsızlığa dayanacak mecali kalmamıştır. Asgari ücrete yapılan zam ise,karşılığını bulamamış aynı oranda artan fiyatlar cep yakmaya devam etmiş ve gelir gider dengesindeki eşitsizliğe halkımız mahkum edilmiştir’’ ifadelerini kullandı.