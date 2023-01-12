İYİ Parti'de yeni yönetim belli oldu

Geçtiğimiz Pazar günü İl Kongresini tamamlayan İYİ Parti'de mevcut başkan Servet Gürgözeler güven tazelemişti. Kongrenin ardından yeni yönetim kurulu da belli oldu.

İYİ Parti'nin konuyla ilgili açıklamasında: "Genel Merkezimizin almış olduğu karar doğrultusunda kongrelerimiz tüm ülkede yapıldı, yapılmaya da devam ediyor. Bizlerde yaklaşık üç aylık bu süreçte ilçelerimiz, merkez ilçemiz ve son olarak 8 Ocak Pazar günü il kongremizi tamamladık. Delegelerimizin oy çokluğu ile tekrar seçildik ve görevimizin başındayız. Dün itibariyle de seçim kurulumuzun hazırlamış olduğu mazbatamızı aldık. İlimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Bundan sonra daha da yorulacak mücadele azmimizden asla taviz vermeyeceğiz. Daha güçlü daha dinamik bir yönetim kadrosuyla ara verdiğimiz saha çalışmalarımıza durmadan devam edeceğiz. Tek bir hedefimiz var, oda partimizi iktidara taşımaktır. Yeni yönetim kurulumuz, çalışmaya hevesli ve siyasete ilk defa İYİ Parti ile başlayan arkadaşlarımız ve geçmiş yönetimden ekiplerimizden oluşturulmuştur. Partimize ilgi ve teveccühün arttığı bir dönemde çalışma ekiplerimiz olabildiğince büyütüp danışma ve istişare kurullarını genel idare kurulumuz kararıyla oluşturduk. Bizimle birlikte bu kutlu davada yanımızda olan herkese teşekkür ediyoruz. Allah gayretlerimizi ibadet saysın" ifadelerine yer verildi.



İYİ PARTİ ELAZIĞ İL YÖNETİMİ KURULU LİSTESİ:

İL DANIŞMA KURULU ÜYELERİ

İL İSTİŞARE KURULU ÜYELERİ