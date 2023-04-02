İYİ Parti’de merakla beklenen sonuçlar açıklandı!

İYİ Parti Elazığ İl Başkanlığı, 28. dönem milletvekili genel seçimi'nde aday belirleme işleminin ilk ayağı olan temayül yoklamasını gerçekleştirdi.

İYİ Parti’de milletvekilliği aday adaylığı başvuru süreci sona erdi. Elazığ’da Aday Adaylı için toplamda 15 isim müracaatta bulundu.

Merkez Yürütme Kurulu ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyelerinden oluşturulan alt komisyonlar, milletvekili aday adaylığı başvurularını değerlendirmek üzere çalışmalara başladı. Bu kapsamda 28. Dönem Milletvekilliği Seçimi için Elazığ’da Temayül Yoklaması yapıldı.

Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapılan ön seçimlerde parti üyeleri milletvekili olarak görmek istedikleri isimler için oy kullandı. Oy verme işlemi saat 16:00’da bitirirken oyların sayımı tamamlandı.

Komisyonların değerlendirmelerinin ardından nihai karar üst komisyonda verileceği açıklandı. İYİ Parti’de tamamlanan temayül yoklaması sonucuna göre partinin kendi içinde seçtiği aday listesi de belli oldu.

Partililerin milletvekili aday tercih sıralaması şu şekilde oluştu;

İrfan Sönmez: 481

Abdulkerim Eflatun: 381

Yüksel Ercan: 381

Veysel Esen: 368

Nahit Baykara: 309

Mustafa Cahit Kıraç: 287

Mustafa Kemal Atikeler: 241

Abdurrahman Bulut: 171

Hasan Karabulut: 165

Mehmet Faik Öztürk: 171

Mehmet Gül: 160

Ali Yücel Uygur: 128

Penbe Sema Temizer Ozan: 122

Şenay Aladağ Demirel: 119

Hüseyin Atabay: 18

Yapılan temayül yoklamasında toplamda bin 103 oy kullanıldı. Oylardan 79 oy geçersiz sayılırken, bin 24 oy geçerli olarak sayıldı.

“ADAY ADAYLARIMIZA GÖSTERDİKLERİ HASSASİYET İÇİN AYRICA TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Temayül yoklamasının ardından açıklamalarda bulunan İYİ Parti İl Başkanı Servet Gürgözeler; “Temayül yoklamamız arzu ettiğimiz şekilde yoğun katılımlı ve huzurlu bir atmosferde gerçekleşmiştir. Üyelerimizin tercihleri belirleyici olmuştur. İlçelerimiz ve merkezimizden yoğun katılım göstererek gelen tüm üyelerimize teşekkür ediyoruz. Aday adaylarımıza da gösterdikleri hassasiyet için ayrıca teşekkür ediyoruz. Bu temayül yoklamamızın ülkemiz ve şehrimiz için hayırlara vesile olmasını diliyoruz” dedi.