İYİ Parti’de merakla beklenen sonuçlar açıklandı!

İYİ Parti’de milletvekilliği aday adaylığı başvuru süreci sona erdi. Elazığ’da Aday Adaylı için toplamda 15 isim müracaatta bulundu.
Merkez Yürütme Kurulu ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyelerinden oluşturulan alt komisyonlar, milletvekili aday adaylığı başvurularını değerlendirmek üzere çalışmalara başladı. Bu kapsamda 28. Dönem Milletvekilliği Seçimi için Elazığ’da Temayül Yoklaması yapıldı.
Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapılan ön seçimlerde parti üyeleri milletvekili olarak görmek istedikleri isimler için oy kullandı. Oy verme işlemi saat 16:00’da bitirirken oyların sayımı tamamlandı.
Komisyonların değerlendirmelerinin ardından nihai karar üst komisyonda verileceği açıklandı. İYİ Parti’de tamamlanan temayül yoklaması sonucuna göre partinin kendi içinde seçtiği aday listesi de belli oldu.
Partililerin milletvekili aday tercih sıralaması şu şekilde oluştu;
İrfan Sönmez: 481
Abdulkerim Eflatun: 381
Yüksel Ercan: 381
Veysel Esen: 368
Nahit Baykara: 309
Mustafa Cahit Kıraç: 287
Mustafa Kemal Atikeler: 241
Abdurrahman Bulut: 171
Hasan Karabulut: 165
Mehmet Faik Öztürk: 171
Mehmet Gül: 160
Ali Yücel Uygur: 128
Penbe Sema Temizer Ozan: 122
Şenay Aladağ Demirel: 119
Hüseyin Atabay: 18
Yapılan temayül yoklamasında toplamda bin 103 oy kullanıldı. Oylardan 79 oy geçersiz sayılırken, bin 24 oy geçerli olarak sayıldı.
“ADAY ADAYLARIMIZA GÖSTERDİKLERİ HASSASİYET İÇİN AYRICA TEŞEKKÜR EDİYORUZ”
Temayül yoklamasının ardından açıklamalarda bulunan İYİ Parti İl Başkanı Servet Gürgözeler; “Temayül yoklamamız arzu ettiğimiz şekilde yoğun katılımlı ve huzurlu bir atmosferde gerçekleşmiştir. Üyelerimizin tercihleri belirleyici olmuştur. İlçelerimiz ve merkezimizden yoğun katılım göstererek gelen tüm üyelerimize teşekkür ediyoruz. Aday adaylarımıza da gösterdikleri hassasiyet için ayrıca teşekkür ediyoruz. Bu temayül yoklamamızın ülkemiz ve şehrimiz için hayırlara vesile olmasını diliyoruz” dedi.