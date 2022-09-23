İyi Parti Teşkilatı esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi

İYİ Parti Elazığ il teşkilatı esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve sıkıntıları dinledi. Esnafın halinin içler acısı olduğunu gören teşkilat mensupları İYİ Parti iktidarında esnaf ve vatandaşın dar boğazdan kurtulacağını ifade etti.



İYİ Parti İl Başkan Yardımcıları Habip Yaşar, Hasan Doğan, yönetim kurulu üyesi Emin Özay, Milletvekili Aday Adayı Yüksel Ercan ile Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Ali Kahvecioğlu Sanayi Mahallesi Sanayi Caddesi ile Mustafapaşa Mahallesi Ali Rıza Septioğlu Bulvarı’nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldiler.



VATANDAŞ DERTLİ, ESNAF SIKINTILI!

Vatandaşlar Sanayi Mahallesi ve Mustafapaşa Mahallesi’nde yaşanan göçlerden kaynaklı ev ve arsaların değersizleştiğini ifade ederek, mahallelerine yatırım yapılmadığını, bu sayede şehrin en geri kalmış mahallelerinden biri olduklarının altını çizdi. Kazançlarının düştüğünü, yüzdelik dilimlerinde kesintilerin olduğunu bunun içinde hükümetin behemehal bir çare bulmasını talep eden eczacılar da bu konuda acil bir çalışma yapılmasını istediler.



Vatandaşların ve esnafların büyük sıkıntılar içerisinde olduğunu belirten İYİ Parti Elazığ Teşkilatı sahaya çıkmayan iktidar partisinin bunları görmezden geldiğini belirttiler. Esnafın halinin de içler acısı halde olduğunu gördüklerini kaydeden teşkilat mensupları, Türkiye’de ekonomik krizi en çok hisseden kesimin esnaflar olduğunu belirttiler. Vatandaşların derdine derman olmanın tek çözümünün İYİ Parti iktidarı olduğunu kaydeden İYİ PARTİ Elazığ Teşkilatı, 8 ay sonra Türkiye’de yeni bir dönemin başlayacağını ve tüm bu sorunların çözüme kavuşacağını ifade etti.



ADAY ADAYI ERCAN: EKONOMİK KRİZ ÜLKENİN TEK GÜNDEM MADDESİ

İYİ Parti Elazığ Milletvekili Aday Adayı Yüksel Ercan, ekonomik krizin ülkenin tek gündem maddesi olduğunu belirterek ziyaretler kapsamında yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:“İYİ Parti Elazığ İl Başkanlığımızın organizesiyle Sanayi ve Mustafapaşa mahallelerinde esnaf ve vatandaşlarımızla bir araya geldik. Hem esnaf hem de vatandaşımıza tabiri caizse bir dokunduk bin ah işittik. İnsanımızın ekonomik anlamda alım gücünün düştüğünü, herkesin farklı problemlerinin olduğuna şahitlik ettik. Yaklaşık 20 yıldır ülkeyi idare eden zihniyetin ekonomik anlamda bu işi yürütemediği aşikardır. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in vizyonu ve misyonu ile bütün bu sıkıntıların üstesinden geleceğimizi ifade etmek isterim. Vatandaşımızın teveccühüyle 2023 yılında gerçekleşecek seçimleri İYİ’lerin kazanacağını, İYİ’lerin iktidar olacağını gönül rahatlığıyla belirtmek istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle sahada çalışmalarımızı bundan sonra da artırarak devam ettireceğimizi vurgulamak istiyorum.”

