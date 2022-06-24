İYİ Parti teşkilatı Ağın’da

Planlanan geziler çerçevesinde Ağın ilçesini ziyaret eden İl Başkanı Servet Gürgözeler ilçe halkıyla temaslarda bulunup Modanlı ve Beyelması köyleri ve bazı mahalleleri ziyaret etti.

Gürgözeler Ağın İlçe Başkanı Mustafa Aydemir ve yönetimiyle toplantı yaptıktan sonra açıklamalarda bulundu.

Başkan Gürgözeler:"Ağın ziyaretimizde ilçe teşkilatımızın her açıdan oturmuş bir kadroyla sahada çalışmalar yaptığını gördük. Gerek üyelikler gerek planladıkları çalışmalar, gerekse sık sık istişare toplantıları yapan bu güzide huzur adası ilçemizden seçim sürecinde oldukça umutluyuz.. Genel Merkezimiz ve kamuoyu anket çalışmaları İlimizin Ağın ilçesi için oldukça umutlu sayısal veriler ortaya çıkarmıştır. Ağın ilçemiz bu anlamda bizleri oldukça memnun etmiştir. Gelelim diğer sorunlara; bu ilçemiz çeşitli kamu kurumlarının buradan taşınmasından ve vatandaşın sorunlarını başka ilçe veya İl merkezine gelerek halletmek zorunda olduğundan şikayetçi. İnşallah önemli kurumları tekrar ilçemize kazandırmak biz İYİ Partiye nasip olacak. İlçemiz son yıllarda Badem yetiştiriciliği ve Leblebi yapımı açısından kabuğunu kırmaya çalışmaktadır. Şuan yapılacak en önemli iş, bu iki ürünün daha güçlü desteklenerek iç ve dış pazara açılmasını sağlamak olmalıdır.... Her ilçemiz gibi Ağında ekonomik kaygıları ve genç işsizliği yaşıyor. Seçim sonrası Ülkemize bir kadın eli değecek ve güzel güneşli günler göreceğiz. Hiç kimse umudunu kaybetmesin, İYİ'lerin iktidarı sorunların çözümü noktasında elini taşın altına koymaya muktedirdir” dedi.