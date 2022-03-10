İYİ Parti STK gezilerine devam ediyor

Elazığ İyi parti İl Başkanı Servet Gürgözeler, Merkez İlce başkanı Aygün Akgül, İl yönetimiyle birlikte oda başkanlarına bir dizi ziyaret gerçekleştirdiler.

Gürgözeler yaptığı ziyaretler de şu ifadelere yer verdi: “Göreve geldiğimiz günden bu tarafa ilimiz sivil toplum kuruluşlarına yaptığımız ziyaretlerde secimi kazanan oda başkanlarımıza hayırlı olsun dileklerimizi ilettik.Bu ziyaretlerde her odamızın yaşadığı sıkıntı ve problemleri başkanlarımızdan dinledik. Geldiğimiz noktada görüyoruz ki; ülkemiz ekonomik bir tiribülansa girmiştir. Yaşanan sıkıntılar ve mağduriyetler esnafımızın belini bükmüştür. Ülkemizde güven unsuru yeniden tesis edilmeli ve ekonomik istihdam süratle desteklenmelidir. Tüm bu olumsuzluklar üreticimizi, esnafımızı, ve vatandaşımızı sıkıntıya sokmaktadır. Ülkemiz bu konuda bir an önce rahatlatılmalıdır. Biz İYİ Parti olarak yaşanan tüm bu sıkıntıların çözümü olacağımızın sözünü veriyoruz” dedi.