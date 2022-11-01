İYİ Parti kongre sürecini başlattı

Elazığ İYİ Parti Merkez İlçe- köy- mahalle delege seçimi pazar günü Bünyamin Eroğlu kongre kültür merkezinde yapıldı.

Yüksek katılımla gerçekleşen seçimde Gürgözeler yönetimi 400 delegenin 398 ini kazanarak güven tazeledi.

İl Başkanı Servet Gürgözeler yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;"Üyelerimiz büyük bir demokrasi sınavı vermişlerdir. Son derece barışçıl şartlar içinde bir seçim yapılmıştır. Partililerimizin gösterdiği ilgi İYİ Partimizin ibresinin yukarı doğru olduğunu göstermiştir. Hedefimiz Elazığ'da 1.parti olmaktır. Bugüne kadar bize güvenen yöneticilerimizi mahcup etmedik bundan sonrada etmeyeceğiz.Türkiye adil ve ahlaklı yönetime İYİ Partinin iktidarında kavuşacaktır. Adalet arayanlar İYİ Partinin iktidarında adalet görecektir. Hangi partiden olursa olsun herkesi İYİ Parti şemsiyesi altında toplanmaya çağırıyorum. Bu kötü yönetimden kurtulmanın yolu yenileri denemektir. Seçimlerin galibi İYİ Parti olacaktır. Üyelerimize de son delege Seçimimiz de gösterdikleri demokratik duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.