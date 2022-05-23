İyi Parti Keban’da

İYİ Parti İlçe gezilerine haftada iki ilçe ziyareti gerçekleştirerek devam ediyor.

Seçim ve sandık eğitimlerini tamamlayan İYİ Parti teşkilatı bir süredir halk ve esnaf buluşmalarında vatandaşın beklenti, şikayet ve problemlerini dinliyor...

Seçim çalışmalarının startını yeni değil, daha önceden verdiklerini belirten Gürgözeler:‘’Biz göreve geldikten ve yönetimimizi oluşturduktan sonra süratle istişare ve komisyon başkanlıklarımızı tamamlayarak programlarımızı belirli planlamalar çerçevesinde yaptık. Amacımız ,partimizin tüm neferleriyle birlikte ilimizde ve ülkemizde seçimden ve sandıktan birinci parti olarak çıkmaktır. Bu bağlamda İYİ Partimiz İlimiz, ilçeleri, köyleri, beldeleri ile her yere ve her kesime ulaşmak gayesindedir. Planlamamız dahilinde haftada iki ilçemizi ve bu ilçelerimizin köylerini, mahallelerini ziyaret ediyor, halkımızla birlikte olup öncelikli olarak ilçelerimizin sorunlarına eğiliyor, elimizden gelen ne varsa çözüm olmaya çalışıyoruz. Tabii ki esas gündemimiz ise; insanlarımızın yaşadığı büyük sorunlar ki bunların başında ekonomik darboğaz ve iyi yönetilemeyen siyasi erkler gelmektedir. Keban ilçe başkanımız Kemal Demir ve yönetimiyle birlikte Kebanlı hemşehrilerimizle buluştuk, onların dertlerini dinledik. Esnafımız önünü göremiyor, halkımızın ise, parasının alım gücü yok. İlçe de yaşamak artık onlar için bile oldukça zor. Tarlalarını ekip biçemiyorlar, getirdikleri ürünleri satamıyorlar, ziraa halkımız karnını bile doyuramıyor. Hangi esnafımızın kapısını çaldıysak, yolda kimi gördüysek bize dertlerini anlatıp çözüm üretmemizi istiyorlar. İnşallah İYİ Partimiz tüm bunların çözümü noktasında ülkemizin yetkili mercii olacaktır. Halkımızın isyanları artık son bulacaktır. Çok az kaldı”dedi.