 İyi Parti ilçe gezilerindeki sıkıntıları kamuoyuyla paylaşıyor

Palu'da Vatandaşlarla buluşan İYİ Parti İl Başkanı Servet Gürgözeler esnafın ve vatandaşın derdini dinledi.

İlçe gezilerinin sekizinci durağı olan Palu'da halkla biraraya gelen İYİ Parti Teşkilatı dertleri dinlemeye devam ediyor. Beraberindeki heyet ve İYİ Parti Palu İlçe Başkanı Nurettin Canpolat ile birlikte ilçede gezilerini sürdüren Gürgözeler kamuoyuna yaptığı açıklamalarda;

"Şuana kadar hiçbir ilçemizi diğerinden farklı ve iyi durumda görmedik ne yazık ki, 5000 yıllık tarihe beşiklik yapan ve milattan önceki yıllara dayanan bu ilçemiz kalesiyle ve kendine has dokusuyla, tüm sıkıntıların merkezindedir. Esnafımız, vatandaşımız, teyzemiz hepsinin ortak derdi geçim sıkıntısı ve ekonomik pahalılıktır. Birde buna Palu ilçemizde;

Gökdere grup köyleri olan; Akbulut, Atik, Beydoğan, Bölükelma, Büyükçaltı, Gemtepe, Gökdere, Kırkbulak, Köklüce, Küçükçaltı olmak üzere 10 köyümüz ve buna bağlı mezralarımızın, 2015 Yılı'nda Beyhan Barajı'nda su tutulma olayını yaşamış olması tüm bunların üzerine birde ve buradaki köprünün sular altında kalmış olması eklenince köylerimizin ilçe ile bağlantıları kesilmiştir. Bu problemde ilçemiz için halen büyük bir sıkıntı teşkil etmektedir.

İlçe gençlerimiz ise, işsiz, aileleri de genç işsizlikten oldukça muzdariptir. Esnafımız alım güçlerinin kalmadığını, Paluda vatandaşın maddi sıkıntılarından dolayı alışverişi yapamadığını bize anlattılar. İlçelerimizin hepsi bu ekonomik darboğazda çok acıdır ki, aynı makus talihi yaşıyor. Biz ilçe ve köylerimizde tarımı ve hayvancılığı destekleyen politikalar uygulamazsak burada yaşayan vatandaşımız,gencimiz bulunduğu ilçeyi köyü terk mi etmek zorunda kalacak soruyoruz, ama vakit azaldı, hergeçen gün seçim atmosferine doğru ilerliyoruz, ve buradan ilçelerimize söz veriyoruz. İYİ Tarım ve İYİ Hayvancılık biz İYİ' lerin iktidarında düzelecek, Çifçimizin yüzü gülecek. Şuana kadar devam eden kötü gidişat sandıkta halkımızın irade ve kararlılığıyla değişecek. Bizde milletimizin yanında sorunlarının takipçisi olacağız.. "Az kaldı" ifadelerini kullandı.