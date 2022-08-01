İYİ Parti İl Başkanı Gürgözeler’den Ova Köylerine ziyaret

İYİ Parti Elazığ İl Teşkilatı, İl Başkanı Servet Gürgözeler öncülüğünde ilçe ve köy ziyaretlerini sürdürüyor.

Elazığ’daki sorunları yerinde tespit amacıyla ziyaretlerini sürdüren İYİ Parti Elazığ İl Teşkilatı, bu kapsamda merkez ova köylerinden Selli, Sürek ve Dereboğazı köylerini ziyaret ederek vatandaşla bir araya geldi. İl Başkanı Servet Gürgözeler öncülüğünde gerçekleşen ziyaretlere Merkez İlçe Başkanı Aygün Akgül ve yönetim kurulu üyeleri ile partililer katıldı.

Ziyaretler kapsamında köy sakinleri ve muhtarlarla bir araya gelen Gürgözeler, köylerin sıkıntılarını dinleyip notlar aldı. Köy gezilerinin ilk etabını tamamlayan Gürgözeler, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Selli köyünde halk yolların darlığından şikayetçi. Bu yollar artık hizmet veremez durumdadır. Ne yazık ki bu köyde oturan vatandaşımız gidiş gelişte köy yolunda yaşadıkları sorunları, ekonomik sıkıntılarını bize anlatmışlardır. Bir de var olan bir sulama göletti var ve ekip biçtikleri arazilerden sulama göletini kullanılamayışlarından dolayı fayda elde edemediklerini bizimle paylaştılar. Yine Dereboğazı ve Sürek köylerimizde ekonomik pahalılık, onların da yollarındaki problemler, deprem sonrası yaşadıkları sıkıntıları vatandaşlarımızdan dinledik. Halkımız artan pahalılıktan dolayı köylerindeki arazilerini ekip biçemiyor. İyi yönetilemeyen tarım ve kötü ekonominin getirdiği sonuçlardır bunlar ne yazık ki.”

“HALKIMIZ UMUDUNU SEÇİME BAĞLADI”

Vatandaşların, sorunların çözümü için umudunu yapılacak seçimlere bağladığını ifade eden Başkan Gürgözeler, son olarak şunları söyledi: “Halkımız artık umudunu olacak bir seçime bağlamış durumdadır. Biz İYİ'ler seçimden sonra gerek şehrimizde ilçe ve köylerimizde gerek ülkemizde halkımızın umutsuzluğunu ve yaşadığı sıkıntı ve problemleri çözüme kavuşturacağız. Halkımıza da buradan çağrıda bulunuyor, seçim zamanı vatandaşlık görevinizi yerine getirip sandığa gidiniz ve mührünüzü güneşten yana kullanınız diyoruz.”