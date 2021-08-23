 ‘İyi Parti iktidarında vatandaşa adil yaklaşacağız’

İYİ Parti İl Başkanı Mevlut Or, teşkilat mensupları ile iş insanı İYİ Parti Milletvekili Aday Adayı Yüksel Ercan Kuzova köylerinden Beşik, Sün ve Arındık köylerini ziyaret ettiler.

Vatandaşla diyalogunu sürdüren, halkın dilek ve temennilerini dinleyen İYİ Parti heyetine büyük teveccühün olduğunu belirten İl Başkanı MevlütOr, bundan sonra da sıklıkla gezilerine devam edeceklerini kaydetti.

İl Başkanı Or ile İYİ Parti teşkilat mensupları köy muhtarlarının sorunlarını dinleyerek, çözümü noktasında ellerinden gelen gayreti sarf edeceklerini söyledi. İYİ Parti iktidarında vatandaş odaklı hizmetin yapılacağını ifade eden Başkan Or, köylerde yaşayan vatandaşın sorunlarının görmezden gelindiğini kaydetti.

Başkan Or, İl Özel İdaresi tarafından yapılması gereken hizmetlerin hayat bulmadığını, köy sakinlerine verilen sözlerin yerine getirilmediğini gördüklerini ifade ederek, AK Parti’nin vatandaştan uzak siyaset güttüğünü sözlerine ekledi.

KUZOVA KADERİNE TERK EDİLMİŞ

Başkan OrBeşik, Sün ve Arındık köylerinde sulama suyu ile ilgili verilen sözlerin yerine getirilmediğini vatandaşların kuraklıkla birlikte büyük sıkıntılar yaşadığını gördüklerini beyan etti.

MİLETVEKİLİ ADAY ADAYI ERCAN ‘İKTİDAR DEĞİŞİMİ KAÇINILMAZ’

İş insanı ve İYİ Parti Milletvekili Aday Adayı Yüksel Ercan ise ziyaretler dolayısıyla yaptığı açıklamada şunları ifade etti: “İl Başkanımız ve teşkilat mensuplarımızla Kuzova köylerini ziyaret ederek, hemşehrilerimizle bir araya geldik. Tabi gördüğümüz manzara karşısında büyük üzüntü duyduğumuzu belirtmek isterim. Yıllardır kaderine terk edilen ovalarımızdaki sulama suyu meselesi vatandaşı adeta canından bezdirmiş durumda. Bizler iktidar değişiminin kaçınılmaz olduğunu ve vatandaşın artık yeter dediğini her fırsatta görüyoruz. İl Özel İdaresi tarafından yapılması gereken hizmetin ova köylerine gelmemesi de ayrı bir sorun teşkil ediyor. İYİ Parti iktidarında vatandaşa hizmetin adil olacağını herkese eşit yaklaşacağımızı önemle belirtmek istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle ovalarımızdaki sorunları görmezden gelen zihniyetin de bir an önce değişmesi gerektiğine olan inancımızla, bundan sonra aynı heyecanla çalışmalarımızı sürdüreceğimizi belirtmek istiyorum.”