‘İyi Parti Elazığ’da en az iki vekil çıkarması gerekiyor’

İyi Parti Elazığ İl Başkanı Servet Gürgözeler, parti çalışmaları hakkında bilgiler vererek İyi Parti’nin Elazığ’da en az iki milletvekili çıkarması gerektiğini söyledi.

İyi Parti Elazığ İl Başkanı Servet Gürgözeler, Haber Elazığ YOU TUBE kanalında yayınlanan “Elazığ’da Siyaset” programında önemli açıklamalarda bulundu.

“ŞUANDA İLİMİZDE OYUMUZ YÜZDE 20 CİVARINDA”

Başkan Gürgözeler; “ Elazığ’da İyi Parti olarak hedeflerimiz var. İlimizde İyi Parti olarak iki milletvekili çıkarmamız gerekiyor. Biz, ilimizde hedef koymuşuz en az iki milletvekili çıkarmak. Bu bizim hakkımız çünkü biz yeni partiyiz, yıpranmamış bir hareketiz. Genel Başkanımız çok seviliyor. Vatandaşlarımız, bizlere ve partimize tavırlarına bakıyoruz bizim durumumuz iyi görünüyor. Ama yarının ne olacağını bilemiyoruz. Rahmetli Süleyman Demirel, “Siyasette 24 saat uzun zamandır” derdi. Hedeflerimizden biriside Elazığ’da birinci parti olmaktır.2018 seçimlerinde ilimizde yüzde 9 civarında oyumuz vardı. Son yapılan anketleri takip ediyoruz şuanda yüzde 20’lerdeyiz.İnşallah yükselişimiz devam edecektir. Birinci parti olmaya doğru gideceğiz. Allah’ın birinci parti olmayı ve vatandaşlarımıza hizmet etmeyi nasip etsin”

“ELAZIĞ’DA SİYASET ZOR”

Elazığ’da siyaset zor olduğunu ifade eden Gürgözeler; “Ben, 1984 yılından buyana aktif siyasetin içindeyim.15 yıl belediye meclis üyeliği yaptım. En son 2009 yılında il başkanlığını bırakmıştım. Aradan 13 yıl geçmiş Elazığ çok değişmiş. Eski Elazığ yok. İnsanlar çok değişmiş. Ülkemizin insanları hizmet bekliyor. Bu işin maddi durumu olmaz. Siyasiler bu işi Allah için yapıyoruz söylüyorlar. Allah’ın rızası içindeyse; para yok menfaat olmaz. Burada ülkeye ve vatandaşlara hizmet var. Allah için hizmet böyle olur. Bizimde son il başkanlığımız olur diye düşünüyorum. Bazen de bakıyorum çekilecek gibide değil bu iş. Eskiden siyaseti çok severdim bugün çok değişikler var. Bu işin birazda zevki kalmamış”

“İYİ PARTİ ÜLKENİN SON UMUDU”

İyi Parti Elazığ İl Başkanı Servet Gürgözeler, “İyi Parti Genel Başkanı ile birlikte Türkiye’nin son umudu. Üyelerimiz ve vatandaşlarımız partilerine sahip çıksınlar. Partimiz ilimizde milletvekilleri çıkarsın belediye başkanlıkları kazansın ve bu ülkeye hizmet etsin. Üyelerimizden ve vatandaşlarımdan partimize teveccüh bekliyorum. Herkes gücü neticesinde partimize çalışsın. Siyasetin içinde iyi insanların olması gerekir. Sevilen insanların olması lazım ki siyaset bir yerlere gelsin” dedi.