İYİ Parti Elazığ Gençlik Kolları Başkanı Burak Özgül oldu

İYİ Parti Gençlik Kollarında devir teslim töreni gerçekleştirildi. İYİ Parti Elazığ Gençlik Kolları başkanlığına Burak Özgül getirildi.

İYİ Parti Gençlik Kollarında devir teslim töreni gerçekleştirildi. İYİ PARTİ Gençlik Kolları Başkanlığına Burak Özgül getirildi.

OR: "YENİ GENÇLİK KOLLARINI OLUŞTURDUK"

İYİ Parti İl Başkanı Mevlüt Or, “Kara bölgesinde teröristlerce kaçırılan 13 güvenlik görevlisini şehit eden PKK terör örgütünü burada lanetliyoruz. Ruhları şad mekanları cennet olsun. Ailelerine sabır, Türk milletinin başı sağ olsun.10 Eylülde göreve getirilen Neslihan Yalçınkaya’nın çalışmalarından dolayı İYİ Parti Gençlik Kolları’nda verim elde edemediğimiz için bugün itibariyle genel merkezimiz tarafından istifası istenmiştir. İstifasını verdi. Bizlerde yeni Gençlik Kollarını oluşturduk. Yeni Gençlik Kollarına atanan Burak Özgür kardeşimi ve yönetimini huzurunuzda kutluyorum bu zor görevi üstlendiği için. Gençlik bir partinin tabiri caizse her şeyidir. Gençliğe yönelik çalışmaları, partinin gençlik kollarını çoğaltmaları, bu beceri ve kaliteye sahip olduklarını biz kendileriyle defalarca görüştük” ifadelerini kullandı.

ÖZGÜL: İYİ PARTİ ÜLKEMİZDE GELECEĞE ÜMİT IŞIĞI OLAN BİR PARTİ

İYİ Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Burak Özgül ise, “Bu göreve talip olurken amacımız partimizin ilkelerini korumak. Vatanımıza, bayrağımıza, Atatürk’ün ilke ve inkılaplarına sahip çıkacak genç arkadaşlarımızla beraber bu görevi yürütmek ve bu bilinçle hareket etmektir. İYİ Parti ülkemizde geleceğe ümit ışığı olan bir partidir. Biz gençler yarınlarımızın güçlü ve güzel Türkiye’si için şimdiden çalışacağız. Amacımız güzel ülkemizin her tarafından gençlerimizin İYİ Parti’ye katılımını sağlamak ve Genel Başkanımızın izinden gitmek. İlkeli, dürüst ve şeffaf bir siyaset anlayışı benimsemektir” dedi.