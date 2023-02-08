SİYASET
Giriş Tarihi : 08-02-2023 13:31   Güncelleme : 08-02-2023 13:34

İYİ Parti deprem yardım koordinasyon merkezini açtı.

İlimizde deprem felaketine  uğrayan  insanlarımızın yardımına koşmak için sivil insiyatifler örgütlenmeye devam  ederken İYİ  Parti de açtığı yardım koordinasyon merkezi ile yardım kervanına katıldı. 

İYİ Parti deprem yardım koordinasyon merkezini açtı.

Koordinasyon merkezi ile ilgili açıklama yapan İYİ  Parti il başkanı; Gürgözeler " Bizlerde 3 yıl önce  yaşadığımız bu vahim tabloda  hepimiz aynı acının ortaklarıyız. Deprem bölgesinde ne yazık ki taş taş üstünde kalmamış, insanlar enkazların altında soğuğa ve tonlarca ağırlıktaki molozlara karşı yaşam savaşı veriyorken, ülkemizin  birlik beraberlik günüdür, ve hepimiz bu acı bilanço ve tablo karşısında kenetlendik... Bizlerde vatandaş olarak en kısa vadede ne yapabiliriz, nasıl oradaki insanımıza yardımcı oluruz diyerek  hızlı bir şekilde koordinasyon birimimizi  kurup ekiplerimizle beraber destek ve yardımlarımıza  başladık. Gün birlik olma günü, siyaset üstü mücadele günüdür. ,Bizlerde  ordaki vatandaşlarımızın yaşadıklarını bir süre önce yaşadık, şuanda da aynı acıları,aynı ortak  duyguları yaşıyoruz. Bir çok hemşerimiz bizi arayarak yardım göndermek istediklerini söylediler. Süratle bunların organize edilip  deprem bölgesine gönderilmesi gerekiyordu. Bizlerde  bunu yaptık. Koordinasyon merkezimizi açtık, depomuz büyük. Her türlü yardımı ekiplerimizle en kısa zamanda yerlerine  ulaştıracağız. İlk aracımızı Elbistan’a gönderdik. Muhtemelen bugün de en az 5 bin ekmek ve su göndereceğiz. Bölgede hepinizin bildiği gibi, en çok battaniye, çocuk bezi, su, süt, kazak,çorap, eldiven gibi gıda ve giyim malzemelerine  ihtiyaç  var. Bunlara  öncelik verilmeli. Para kesinlikle  kabul etmiyoruz, ancak para vermek isteyenlere yol gösterip elzem olan yardım malzemelerini  aldırıp öyle  gönderiyoruz.Ülkemiz büyük bir felaketle karşı karşıyadır.  Üzerimize düşen ne varsa yönetim kurulundan arkadaşlarımızla  birlikte yapmaya hazırız. Süratle yardımları yerlerine  ulaştırıyoruz. Buradan sesleniyorum, Elazığ'ın güzel insanlarını deprem bölgemize  yardıma çağırıyorum. Bugün birbirimize  sahip olma, destek çıkma günüdür. Göçük altında kalarak  vefat eden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, yaralılarımıza da  acil şifalar diliyoruz. Allah ülkemize birdaha böyle acılar yaşatmasın"ifadelerini kullandı.

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