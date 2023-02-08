İYİ Parti deprem yardım koordinasyon merkezini açtı.

İlimizde deprem felaketine uğrayan insanlarımızın yardımına koşmak için sivil insiyatifler örgütlenmeye devam ederken İYİ Parti de açtığı yardım koordinasyon merkezi ile yardım kervanına katıldı.

Koordinasyon merkezi ile ilgili açıklama yapan İYİ Parti il başkanı; Gürgözeler " Bizlerde 3 yıl önce yaşadığımız bu vahim tabloda hepimiz aynı acının ortaklarıyız. Deprem bölgesinde ne yazık ki taş taş üstünde kalmamış, insanlar enkazların altında soğuğa ve tonlarca ağırlıktaki molozlara karşı yaşam savaşı veriyorken, ülkemizin birlik beraberlik günüdür, ve hepimiz bu acı bilanço ve tablo karşısında kenetlendik... Bizlerde vatandaş olarak en kısa vadede ne yapabiliriz, nasıl oradaki insanımıza yardımcı oluruz diyerek hızlı bir şekilde koordinasyon birimimizi kurup ekiplerimizle beraber destek ve yardımlarımıza başladık. Gün birlik olma günü, siyaset üstü mücadele günüdür. ,Bizlerde ordaki vatandaşlarımızın yaşadıklarını bir süre önce yaşadık, şuanda da aynı acıları,aynı ortak duyguları yaşıyoruz. Bir çok hemşerimiz bizi arayarak yardım göndermek istediklerini söylediler. Süratle bunların organize edilip deprem bölgesine gönderilmesi gerekiyordu. Bizlerde bunu yaptık. Koordinasyon merkezimizi açtık, depomuz büyük. Her türlü yardımı ekiplerimizle en kısa zamanda yerlerine ulaştıracağız. İlk aracımızı Elbistan’a gönderdik. Muhtemelen bugün de en az 5 bin ekmek ve su göndereceğiz. Bölgede hepinizin bildiği gibi, en çok battaniye, çocuk bezi, su, süt, kazak,çorap, eldiven gibi gıda ve giyim malzemelerine ihtiyaç var. Bunlara öncelik verilmeli. Para kesinlikle kabul etmiyoruz, ancak para vermek isteyenlere yol gösterip elzem olan yardım malzemelerini aldırıp öyle gönderiyoruz.Ülkemiz büyük bir felaketle karşı karşıyadır. Üzerimize düşen ne varsa yönetim kurulundan arkadaşlarımızla birlikte yapmaya hazırız. Süratle yardımları yerlerine ulaştırıyoruz. Buradan sesleniyorum, Elazığ'ın güzel insanlarını deprem bölgemize yardıma çağırıyorum. Bugün birbirimize sahip olma, destek çıkma günüdür. Göçük altında kalarak vefat eden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Allah ülkemize birdaha böyle acılar yaşatmasın"ifadelerini kullandı.