İYİ Parti Cadde gezilerinde vatandaşla buluşmaya devam ediyor

İYİ Parti İl Teşkilatı Başkan Gürgözeler başkanlığında 1.ve 2.Harput Caddelerine bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Esnafın sıkıntılarını dinleyen İYİ Parti İl Başkanı beraberindeki heyetle gezisini bitirdikten sonra açıklamalarda bulundu. Gürgözeler; “Elazığ İYİ Parti İl Başkanlığı görevine geldiğim günden bu tarafa vatandaş ve esnaf buluşmalarımızı yönetim kurulu üyelerimizle birlikte devam ettiriyoruz. Her an halkımızın yanındayız ve onların sorunlarını kamuoyuna taşımanın mücadelesini veriyoruz. Köylümüzle, çiftçimizle, vatandaşımız ve esnafımızla birlikte istişareler yapıp çözüm noktasında neler olabilir ve konuyu siz basın mensuplarımız aracılığıyla nasıl kamuoyuna aktarırız ve varsa bir aksaklık, bürokrasi ve kamu kurumlarını nasıl harekete geçiririz bunların hesabını yapıyoruz.

‘’EN BASİT MESELELER BİLE KANGREN HALİNE DÖNÜŞMÜŞ’’

Görev süremizde bir yılı tamamlamak üzereyiz. Nereye, kime dokunduysak çok basit meselelerin bile problemler yumağı haline geldiğini ve bir kangren haline dönüştüğünü gördük. Şunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz ki; halkımız sabretsin, güzel ve aydınlık günlerimiz için çok az kaldı. Şuanda 7 ‘den 77 ‘ye herkesin ortak problemi olan ekonomi sorunumuz öncelikli konumuz olmasına rağmen ülkemizde sağlıktan, adalete ,eğitimden,dış politikaya kadar tüm meselelerimizde ivedilikle ele alınacak ve halkımız rahat bir nefes alacak.

Şehrimizin esnaf yoğunluğu çok fazla olan 1.ve 2. Harput Caddelerini arkadaşlarımızla birlikte tamamen gezdik. Kıraathanelerimizden tutun da büyük meydanda ki minübüs işleten kardeşlerimize kadar herkesin sorununa aynı hassasiyetle yaklaştık. Halkımız mutsuz, kimse geleceğe güven ve ümitle bakamıyor. İnsanımızın yüzünde karamsar bir tablo hakim. Bu şehrin çözüm üretmesi gereken vekillerinin kendilerine vaat edilen hiçbir konuyu çözüme kavuşturmadıklarından şikayetçiler. Kahvelerde oturan vatandaşımız kapıdan girdiğimiz andan itibaren bizleri adeta bir umut kapısı olarak görüyor. Gençler işsizlikten ,esnaflarımız ise günü gelip geçen sigortalarını yatıramadıklarından, dükkanlarına mal koyamadıklarından dert yandılar. Halkımızın İYİ Partimize yoğun bir ilgisi ve teveccühü var. Partimizin adını duyan insanımızın yüzünde bir umut, bir tebessüm beliriyor. Halkımız kararlı. Sandık gelsin ve herkes cevabı sandıkta versin diyor. Konuştuğumuz herkese söz verdik, bu şehri hep birlikte kalkındırıp büyüteceğiz, ve sanayii şehri haline getirip güçlü yatırımları bölgemize çekeceğiz’’ ifadelerini kullandı