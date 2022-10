İYİ Parti 5.yılını kutluyor

İYİ Parti Elazığ İl Başkanı Servet Gürgözeler 25 Ekim 2017 de ilk oluşumunu tamamlayan İYİ Partinin bugün 5 yılı geride bırakarak büyüyen bir parti olduğunun altını çizerek bir kutlama mesajı yayınladı.

Mesajda İYİ Parti İl Başkanı ; ‘’Öncelikle binbir güçlüğe zorluğa rağmen inandığı davadan vazgeçmeyerek bu kutlu yolda her türlü tehdit ve zorlamayı göze alan Sn.Genel Başkanımız Meral Akşener hanımefendi ve yol arkadaşlarına teşekkür ediyoruz.

Biz verdiğimiz hertürlü mücadele azim ve kararlılığımızı devam ettirerek partimizi halkımızın umudu ve ülkemizin önündeki sis perdesini dağıtacak büyük bir kitle partisi haline getirdik. Tüm engellemelere ve zorlamalara rağmen İYİ Partimiz gücünü şeffaflıktan, halkımızın sorunlarına çözüm üreten güçlü kadrolarından ve yaptığımız projelerden alıyor.

İYİ PARTİ SİYASETTE HOŞGÖRÜ DİLİNİ KULLANIYOR

Ülkemiz bu kadar problemlerle uğraşıyorken İYİ Partimiz herkese umut olmak ve çözüm üretmek için çalışıyor. Amacımız kırmadan, ötekileştirmeden, eleştirilere açık, hoşgörü dilini kullanarak yolumuza devam etmektir. Herkes emin olsun ki, Partimiz ilk seçimde halkımızın bize karşı olan umuduna güvenine zarar vermeyecek verilmesine müsaade etmeyecektir..Buradan 5 yıldır tüm Türkiye'de teşkilatlanmada emeği geçen dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener Hanımefendiye de bize bu partiyi kazandırdığı için şahsım ve dava arkdaşlarım adına tekrar şükranlarımızı sunuyorum.

Millet bizi çağırıyor! Biz de milletimizin bu kutlu çağrısına, daha çok çalışarak karşılık vereceğiz. Bu bizim, milletimize olan, şeref sözümüzdür! İktidara geldiğimiz ilk an yanlış giden her şeyi düzelteceğiz. Hakkın, hukukun, adaletin yanında olacağız. Torpile, kutuplaştırmaya müsamaha göstermeyeceğiz. İYİ olacağız, birlik olacağız, yeni bir Türkiye olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle 5. yılımızı kutluyor ve nice başarılı yıllar diliyorum.”dedi.