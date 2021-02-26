İyi gençlerden kan bağışı

İyi Parti Elazığ Gençlik Kolları üyeleri Kızılay’a kan bağışında bulundu.

İyi Parti Elazığ Gençlik Kolları Burak Özgül ve teşkilat üyeleri Türk Kızılay Şubesince öğretmen evi önünde kurulan kan aracında kan bağışında bulundu.

“KAN BAĞIŞI İNSANLIK GÖREVİDİR”

Kan bağışı sonrası açıklamalarda bulunan İyi Parti Elazığ Gençlik Kolları Burak Özgül, İyi Parti Elazığ Gençlik Kolları teşkilatı olarak belli periyotlarda kan bağışında bulunacaklarını ifade ederek kan bağışında bulunmanın insanlık görevi olduğunu vurguladı.

“GENÇLERİMİZ KAN BAĞIŞINA DESTEK OLSUN”

Başkan Özgül; “Bugün İyi Parti Elazığ Gençlik Kolları üyeleri olarak Türk Kızılay Şubesince öğretmen evi önünde kurulan kan aracında kan bağışında bulunduk. Pandemi sürecinde kan bağışının daha çok önemli olduğunun bilincindeyiz. Bizlerde “İyi Gençler” olarak belli periyotlarda kan bağışında bulunacağız. Her insanın mutlaka ya kendisinin ya da ailesinden birisine kan ihtiyacı oluyor. Ben tüm gençlerimizden ricam kan bağışına destek olmasıdır. Biz İyi Parti Genlik Kolları olarak sosyal projelere önem veriyoruz. Bundan önce olduğu gibi bundan sonrada sosyal projelerin içinde olacağız. Sosyal projelerin siyaseti olmaz. Bu ülke hepimizin ve hepimizin kalacaktır. Ben kan bağışında bulunan “İyi Gençlere” ve Kızılay görevlilerine teşekkür ediyorum” dedi.