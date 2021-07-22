İyi gençler yaşlıları unutmadı

İyi Parti Elazığ Gençlik Kolları Üyeleri huzur evinde kalan yaşlıları ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

İyi Parti Elazığ Gençlik Kolları Başkanı Burak Özgül ve teşkilat üyeleri ilimizde faaliyet gösteren bir özel huzur evinde kalan yaşlıları ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Pandemi nedeniyle yaşlılara verilmek üzere hediyeleri huzur evi yetkileriyle teslim eden İyi Parti Elazığ Gençlik Kolları Üyeleri sosyal mesafeden yaşlılara iyi bayramlar dileklerini iletti.

Ziyaret sonrası değerlendirmelerde bulunan İyi Parti Elazığ Gençlik Kolları Başkanı Burak Özgül, Bayramda yaşlılarımızı ziyaret etmek istediklerini ifade ederek Tüm İslam Aleminin Kurban Bayramını kutladığını söyledi.

Başkan Özgül; “Bugün, bizim için çok değerli olan yaşlılarımızı ziyaret etmek istedik. Pandemi nedeniyle yaşlılarımızın elini öpemediğimiz için onun üzgünlüğünü yaşıyoruz. Ama çok şükür diğer bayram kendilerini hiç ziyaret edememiştik. İnşallah diğer bayramda yaşlılarımızın ellerini öpebileceğiz. Bizleri ağırlayan huzur evi yetkilerimize çok teşekkür eder tüm İslam Aleminin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

Huzur Evi Müdiresi Ayşe Ateşçelik’te Kendilerini ziyaret eden İyi Parti Elazığ Gençlik Kolları üyelerine teşekkür ederek tüm İslam Aleminin Kurban Bayramını kutladı.