İyi gençler şehitlik’te

İyi Parti Elazığ Gençlik Kolları üyeleri ‘Şehitler Haftası’ dolayısıyla şehitliği ziyaret etti.

Teşkilat üyeleri, İcadiye Mahallesi’nde bulunan şehitliğe giderek şehitlerimizin mezarlarına karanfil bırakarak şehitlerimiz için dua etti.

Ziyarete ayrıca İcadiye Mahallesi Muhtarı İrfan Gözvur’da eşlik etti. Muhtar Gözvur gençlerle birlikte şehitliği ziyaret ettikten sonra İyi Gençlerle uzun süre sohbet etti.

“PANDEMİ SEBEBİYLE ŞEHİT YAKINLARIMIZI ZİYARET EDEMEDİK”

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan İyi Parti Elazığ Gençlik Kolları Başkanı Burak Özgül, “Teşkilat üyelerimizle birlikte şehitliğimizi ziyaret etmek istedik, şehitlerimiz ve yakınları bizlerin en değerlimizdir” dedi.

Pandemi nedeniyle şehit yakınlarını ziyaret edemediklerini ifade eden Başkan Özgül; “Bugün teşkilat üyelerimizle birlikte şehitliğimizi ziyaret etmek istedik. Biz zaten düzenli olarak şehitliğimizi ziyaret ediyoruz. Bugünde ‘Şehitler Haftası’ dolayısıyla şehitliğimizi ziyaret ettik. Şehitlerimizin mezarlarına karanfiller bıraktık ve onlar için dualar ettik.

“ŞEHİTLERİMİZ VE YAKINLARI BİZİM EN DEĞERLİMİZDİR”

İyi Parti Elazığ Gençlik Kolları Başkanı Burak Özgül; “Vatanımız için canlarını veren şehitlerimizi biz asla unutmayacağız. Şehitlerimiz ve yakınları bizlerin en değerlimizdir. Ziyaretimizde bizlere eşlik İcadiye Mahallesi Muhtarı İrfan Gözvur’ada teşekkür etmek istiyorum” ifadelerine yer verdi.