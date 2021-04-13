İyi Gençler konteynerde yaşayan çocukları unutmadı

İyi Parti Elazığ Gençlik Kolları üyeleri, konteyner kentte yaşayan çocuklara çeşitli hediyeler taktim etti.

Uzun zamandır konteynerde kalan çocukları İyi Parti Elazığ Gençlik Kolları üyeleri unutmayarak hediyeler taktim etti.

Pandemi nedeniyle İyi Gençler tarafından, hediyeler konteyner kentte bulunan yetkililere teslim edilerek çocuklara ulaştırılması istendi.

BAŞKAN ÖZGÜL: “ÇOCUKLARIN BİR GÜLÜMSEMESİ BİZE YETER”

Konuyla ilgili bir açıklama yapan İyi Parti Elazığ Gençlik Kolları Başkanı Burak Özgül, Geleceğimiz olan çocuklarımızın bir gülümsemesi her şeye değer diyerek Ramazan Ayın tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diledi.

Başkan Özgül; “ Gençlik kolları üyelerimizle Ramazan Ayı başlangıcı nedeniyle ilimizde konteynerlerde yaşayan çocuklarımıza çeşitli hediyeler taktim etmek istedik. Hediyelerimizi yetkililerimize teslim ettik. Onlarda çocuklarımıza ulaştıracaklarını söylediler. Pandemi süreci nedeniyle konteyner kentlere girmedik. Ama yetkilerimizden gerekli bilgileri aldık. Bir yıldan fazladır konteynerlerde kalan vatandaşlarımız inşallah en kısa sürede evlerine kavuşacaklardır. Bizler her zaman söylediğimiz gibi sosyal projelerin siyaseti olmaz. Biz, İyi Gençler olarak sosyal projelerimize devam edeceğiz. Ben bir kez daha tüm İslam Aleminin Ramazan Ayını tebrik ediyor hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.